ソウルのマンションを所有する外国人が増加傾向を見せている。特に人気の江南エリア（江南区・瑞草区・松坡区）ではアメリカ人の所有割合が最も高く、一方で九老区や永登浦区などでは中国人の所有比率が高いことが分かった。10月7日、共に民主党のチョン・ジュンホ国会議員（国会国土交通委員会所属）は「韓国不動産院の資料によれば、昨年12月時点でアメリカ人がソウルに所有