意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【山口県の方言】「まっつい」の意味は？「まっつい」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「しゃべり方がまっついじゃーねー」というように使います。いったい、「まっつい」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「そっくり」でした！「まっつい」は、山口県の方言