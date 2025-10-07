6日夜から7日未明にかけて、北九州市内で飲酒運転が相次ぎ、男2人が逮捕されました。 警察によりますと、7日午前3時半ごろ、北九州市小倉北区魚町の交差点で、青信号になっても発進しない車をパトロール中の警察官が発見しました。運転していた男の呼気から基準値の3倍を超えるアルコールが検出されたため、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、北九州市八幡東区の会社員、白井義人