株式会社インターンは、ご当地グルメイベント「ふるさとグルメてらす〜東西ひやおろしまつり〜」を2025年10月におかちまちパンダ広場にて開催する。今回は10月11日(土)〜13日(祝)の3日間で、全国から16酒蔵(60銘柄以上)とご当地グルメ8店舗が集結する予定だ。【写真】参加酒造一覧ふるさとグルメてらす〜東西ひやおろしまつり〜■全国から16酒造・60銘柄以上の日本酒が集結「ふるさとグルメてらす」は、食を通じて地域の魅