スポーティな走りを想起させる特別仕様車スバルは7月10日にインプレッサとクロストレックの改良モデルを発表。あわせて特別仕様車を設定したが、今回、その実車が大阪市の大阪スバル城東店でメディアに向けて初公開された。【画像】スバル・インプレッサ&クロストレック特別仕様車を大阪のスバル販売店で初公開！全77枚まずインプレッサ。改良点はシトロンイエローパールという新色をはじめとしたボディカラー展開の見直しや