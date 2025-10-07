7日朝早く、福岡市東区で女性が車道の中央に倒れた状態で見つかり、現場で死亡が確認されました。警察は、ひき逃げの疑いが強いとみて調べを進めています。 警察によりますと、午前5時半ごろ、福岡市東区箱崎ふ頭で、付近を車で走行していた男性から「意識なし。ひかれているようだ」と110番通報がありました。警察と消防が駆けつけると、中年とみられる女性が路上に倒れていて、その場で死亡が確認されました。女性が倒れてい