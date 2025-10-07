高松北警察署 SNSで知り合った当時10代の女性と同意がないのに性交した疑いで、香川県さぬき市の会社員の男2人が7日までに逮捕されました。 警察によりますと、19歳の男と18歳の男は、2025年8月9日午前1時30分ごろから午前3時15分ごろまでの間、1人暮らしの女性の自宅で、同意がないのに性交した疑いです。 女性と19歳の男はSNSで知り合ったということです。19歳の男と18歳の男は地元の友人だということです。8月30日に