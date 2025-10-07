2022年9月に『XV』の後継として登場『スバル・クロストレックS:HEV』で東京・恵比寿のスバル本社から大阪までを往復するというロング試乗会に参加してきた。といっても、メディア対抗のエコランなどではない。クロストレックのストロングハイブリッドであるS:HEVのパフォーマンスを、長距離ツーリングで味わうという企画だ。【画像】スバル・クロストレックS:HEVで東京〜大阪1000kmテスト！全90枚まずは、クロストレックS:HEVに