【新華社ウルムチ10月7日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州に位置する国内最大の内陸淡水湖、ボステン湖でカニの水揚げが続いている。ボステン湖は水域面積が1600平方キロを超えており、餌が豊富でカニ養殖に適している。自然環境下で育つ稚ガニは適応力と耐寒性が高く、大ぶりで身が詰まり、濃厚なみそを持つようになり、消費者から高い評価を得ている。湖にはソウギョ、ハクレン、コクレン、コイ、イ