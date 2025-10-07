東京株式市場で日経平均株価は、6日に続き取引時間中の史上最高値を更新しています。7日朝の東京株式市場で、日経平均株価は一時4万8500円を超え、6日の取引時間中の最高値を更新しました。高市氏が自民党新総裁に選出され、今後、積極財政路線がとられるとの市場の期待感から株が買われています。午前の終値は320円22銭高い4万8264円98銭でした。