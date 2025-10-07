大嶺花崗岩鉱山の建物に設置されている分散型太陽光発電設備。（９月１７日、ドローンから、定安＝新華社記者／張麗螭）【新華社海口10月7日】中国海南省定安県の大嶺花崗岩鉱山プロジェクトは、人工知能（AI）を活用し、省内で最もスマート化された「グリーン（環境配慮型）・スマート鉱山」で、発電所建設大手、中国能源建設集団傘下の中能建装配式建築産業発展が投資、建設、運営を担っている。プロジェクトは、カー