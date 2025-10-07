ソフトバンクは７日、ドラフト１位で入団して今季４年目だった風間球打投手（２１）ら１０選手に来季契約を結ばないことを伝えた。風間はノースアジア大明桜高３年夏に最速１５７キロをマークした剛腕で注目を集め、ドラフト時には小園健太（市立和歌山→ＤｅＮＡ１位）、森木大智（高知→阪神１位、今オフ戦力外）と合わせて「高校生ＢＩＧ３」と称された。しかし、プロ入り後は１年目に右肘と右膝、２年目は腰痛など故障に