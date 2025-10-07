ローンオフェンダー対策の実務研修開始式で訓示する警視庁の若田英公安部長＝7日午前、同庁本部警視庁公安部は、単独でテロを計画し実行するローンオフェンダー（LO）対策の実務研修に6道県警から捜査員を受け入れ、7日に同庁本部で開始式を開いた。若田英公安部長は「参加者が全国の架け橋となり、LO対策をけん引する存在となることを期待する」と訓示した。公安部によると、研修は1日から開始した。北海道、福島、茨城、埼玉