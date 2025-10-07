高校2年生の娘と友人たちによる“お泊まり会”の様子を、母親がSNS「Threads」に投稿し話題になっています。写真に写っていたのは、4色の布団カバーをそろえて敷き詰めた部屋の光景。パステルカラーが並ぶ整然とした寝具と、高校生たちの楽しげな集まりを感じさせる雰囲気に、「センスが素敵」「母、100点満点！」と称賛の声が相次ぎ、1万件を超える「いいね」が寄せられています。【写真】パステルカラーの布団が並べられた部屋