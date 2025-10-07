三重県熊野市紀和町の丸山千枚田で、水田のあぜを赤く染めるヒガンバナが見ごろを迎えています。例年は、彼岸入りの前に満開になる丸山千枚田の彼岸花、ことしはおよそ1週間遅れて、今が見頃になっています。日本の棚田百選にも選ばれている丸山千枚田では、地元の農家の人たちが棚田の風景に彩りを添えようと、30年ほど前からヒガンバナを育ててきました。あぜ道や使わなくなった田んぼなどには、およそ1万本が咲いていて、土の温