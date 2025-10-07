積極的な声かけで、特殊詐欺被害を未然に防いだ三重県津市内のコンビニエンスストア3店舗に、津警察署から感謝状が贈られました。このうちミニストップ河芸町西千里店では、来店した80代の女性が30万円分のギフトカードを購入しようとしていることに対し、不審に思った店長が声をかけて警察に通報し、詐欺の被害を未然に防ぎました。三重県内では今年に入ってから8月末までの特殊詐欺の被害件数が去年の同じ時期と比べて116件増え3