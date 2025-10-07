三重県で、臭いあの虫が大量発生しています。その数は過去10年で最多。みかんや大豆などの農作物にも被害が出ていて三重県は9月、県内全域に注意報を発表しました。「年中みかんのとれる町」として親しまれる御浜町。ここで今年大量発生し、みかん農家を悩ませているのがカメムシです。三重県では9月、みかんや柿につくものなど3種類のカメムシが急増し、過去10年間で最多を記録。これを受けて県内全域に注意報が発表されました。