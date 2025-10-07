9月、三重県鈴鹿市の質店に、バールの様なものを持った男が押し入り、店主らから現金など約2万円を奪って逃走した事件で、6日までに暴力団組員の男ら2人が逮捕されました。強盗の疑いで逮捕されたのは、住居不定の暴力団組員谷口健太容疑者（39）と、鈴鹿市の飲食業・大谷秀幸容疑者（52）の2人です。警察の調べによりますと谷口容疑者ら2人は。9月28日の午後3時半頃、鈴鹿市阿古曽町の住宅を兼ねた質店に覆面をかぶって押し入り、