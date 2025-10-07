少女にわいせつな画像を見せるなどした疑いで、きょう（7日）、男が逮捕されました。 岡山県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、岡山市北区駅元町の無職の男（26）です。 警察によりますと、男は、昨年3月22日から今年7月8日までの間、4回にわたって、岡山市の路上で、岡山県南部に住む10代の女性5人と10歳未満の2人に対し、わいせつな画像を見せつけたり、卑猥な言葉をなげかけたりして、公共の場所で著しく羞恥させ