将棋の藤井聡太七冠が負ければ、タイトルを失う王座戦第4局が始まりました。 【写真を見る】藤井聡太七冠 負けると“六冠”に陥落… 同学年･伊藤匠叡王（22）の挑戦を受ける王座戦 第4局はじまる 第1局は快勝→第2局から連敗 3連覇を目指す藤井七冠が、同学年の伊藤匠叡王の挑戦を受ける王座戦五番勝負。 第4局は、神奈川県秦野市で午前9時に、藤井七冠の先手で始まりました。 ここまで藤井七冠は第1局は快勝したものの、第2局