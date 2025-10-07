スヌーピーのダイアリーと卓上カレンダーが、10月9日（木）から、「ローソン」の雑誌コーナーで発売される。【写真】カレンダーはかわいいシール付き！スヌーピーの“ダイアリー＆卓上カレンダー”の中身■老若男女が使いやすい今回登場するのは、10月始まりですぐに使える「ダイアリー」とPEANUTSの仲間たちのシールが付いた「卓上カレンダー」。「ダイアリー」は、スヌーピーとウッドストックが向き合ったシンプルでかわ