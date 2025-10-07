今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『本革で作るモンハンxゴルフグッズ』という隣弟レオンさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）唐突にグラウンドゴルフ を始めたのでモンスターハンターモチーフのゴルフグッズを作りました粉塵モチーフのゴルフボール巾着にアイルーの肉球モチーフのマグネット式マーカーホルダー！！！﻿本革で作るモンハンxゴルフグッズ人気ゲーム『モンスターハンター』のデ