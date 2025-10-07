ソフトバンクは7日、育成の川原田純平内野手（23）に対し、来季の契約を結ばないことを伝えた。支配下だった昨オフに戦力外となり、2年連続の通告となった。この日、福岡市のみずほペイペイドームで通告を受けた川原田は「リハビリ期間が長く、仕方ないかな」と冷静に受け止めていた。青森山田高からドラフト4位で2021年に入団した。支配下だった昨年2月に痛めた右足首を同8月に手術。リハビリ中だった昨オフに戦力外となり