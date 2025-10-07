ポイ活投資チャンネルが日本生命の積立型保険商品「ちょこつみ」の制度改悪を受けた今後の節税ポイ活戦略について語った。 同チャンネルは「2025年9月22日より、日本生命ちょこつみ（日生障害保障付き積立保険）は3年以内に解約した場合、再加入ができなくなります」と視聴者からの情報提供を元に動画を更新しました。これにより「所得税率20%の方で、年利が約22%→7%に大幅ダウン」となります。 「従来は1年間積立・即解約