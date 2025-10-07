フリーアナウンサーの住吉美紀（52）が7日、TOKYO FM「Blue Ocean」で、タレント松本明子（59）と“実家じまいトーク”を繰り広げた。この日は、3年前に著書「実家じまい終わらせました！ 大赤字を出した私が専門家とたどり着いた家とお墓のしまい方」を出版した松本をゲストに迎えた。松本はあらためて「空き家ってあるだけでお金がかかる。固定資産税、保険代、草木の剪定、雑草駆除…。光熱費もずっと払いっぱなしだった