京大卒として話題となったソフトバンクの水口創太投手（26）が7日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で戦力外通告を受けた。膳所では2年生の秋からエース。1年間の浪人を経て京大学医学部人間健康科学科に進学し、2022年のドラフト会議で育成7位指名された。京大野球部からのドラフト指名は2人目で医学部は初だった。1年目の春季キャンプ中に理学療法士の国家資格試験を受け、合格するなど異色の経歴は話題になった。ただ