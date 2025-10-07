三重県名張市上小波田の国道１６５号で軽乗用車が横転して市内に住む男女６人が死傷した事故で、県警は７日、死亡した１６〜２３歳の男女５人の死因について、いずれも頭や胸などを強く打ったためと発表した。県警は、少なくとも一部は飲酒していたとみて、当時の運転者や事故が起きた状況などを捜査している。重傷を負った男子高校生（１６）は県内の病院に入院中だが、命に別条はないという。