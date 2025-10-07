お笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶさん、石田たくみさんが「RESTART with TOEIC® Tests」のイベントで英語の先生体験を行いました。まなぶさんはアキレス腱断裂を発表してから初の公の場となりました。【写真を見る】【 カミナリ・まなぶ 】アキレス腱断裂から松葉杖で初の公の場園児から「Are you OK？」と心配の声日本でTOEIC Programを実施する国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）は10月19日の「TOEICの