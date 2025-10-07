金融市場では「高市トレード」が続き、日経平均株価は連日の最高値更新となっています。7日の日経平均株価は上げ幅が一時500円を超え、取引時間中の最高値を2日連続で更新しました。自民党の高市総裁の積極的な財政政策を期待した買いが続き、アメリカ市場でハイテク関連の株価が上昇した流れも相場を支えています。一方、円相場は「日銀が利上げをしにくくなった」との見方が広がるなか、一時1ドル＝150円台後半まで円安が進みま