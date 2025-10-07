鈴木幹事長は会見で、自民党派閥裏金事件に関与した旧安倍派幹部の下村博文元文部科学相の選挙区支部長選任を巡り「正式な手続きを踏んで決めたことは基本的に尊重すべきだ」と述べた。同時に「世論の動向は注視していきたい」とした。