¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¦ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º£³¡Ý£´¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¡Ê£¶Æü¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë£µ²óÀïÀ©¡Ê£³ÀïÀè¾¡¡Ë¤ÎÂè£²Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£±ÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ£²Ï¢¾¡¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤«¤é£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¶å²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ÇÅÐÈÄ¡£¶¯ÂÇ¼Ô¥¿¡¼¥Ê¡¼¤òÆó¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£²¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¾å¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤Àº´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÁ°²óÅÐÈÄ¤è¤ê¤Ï»þ