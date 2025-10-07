【赤ペン！】今年もまた戦力外通告の季節がやってきた。そこで思い出されるのが元巨人投手・橋本清氏だ。長嶋茂雄さんが監督に復帰した１９９３年、クローザーの石毛博史につなぐセットアッパーに抜てき。「勝利の方程式」継投で９４年のリーグ優勝と日本一に貢献した。しかし、２年連続５２試合に投げた影響で９５年以降は振るわず右ヒジ手術。２０００年にクビになり、テレビの“戦力外通告”ドキュメントに出演した。すると