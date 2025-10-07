鉄分や食物繊維など、栄養価の高い「きくらげ」を使ったヘルシーな作り置きレシピ。食感が楽しいきくらげに、ザーサイのうまみをプラスすれば、ついつい箸が止まらない一品に。そのまま食べても、アレンジしても♪副菜やおつまみに大活躍です！『きくらげザーサイ』のレシピ材料（作りやすい分量）きくらげ……30g ザーサイ（びん詰）……30g 〈A〉 水……大さじ3 しょうゆ……大さじ1 酒……大さじ1 ごま油作り方（1）きく