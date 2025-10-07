元ロッテ投手の伊藤義弘（いとう・よしひろ）さんが６日午後４時１６分、バイク事故のために搬送先の福岡市内の病院で死去した。４３歳だった。６日午後２時１７分、福岡市城南区内でバイクを運転中、交差点でタクシーと衝突した。伊藤さんは東福岡で２年夏の甲子園に出場。国学院大、ＪＲ東海を経て、０７年の大学・社会人ドラフト４巡目でロッテに入団。１５０キロを超える速球を武器に救援投手として活躍し、ルーキーイヤーの