T.M.Revolutionの西川貴教さんが2025年10月6日、Xで「働いて働いて働いて働いて働きます！」と宣言した。「私個人は中小企業の代表であり、労働基準法の対象外ですので......」西川さんは6日、14日に沖縄県糸満市で開催予定の「ワーク・ライフ・バランス シンポジウム 2025」への登壇をアナウンスしたX投稿を引用し、その意気込みをつづった。「あくまで私個人は中小企業の代表であり、労働基準法の対象外ですので前日に大阪・関西