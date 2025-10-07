総務省は、放送事業者のコーポレートガバナンス（企業統治）確保に向けた有識者検討会を開き、論点整理案をまとめた。元タレントの中居正広氏による性加害とフジテレビの対応を巡る一連の問題を受け、重大な不祥事が生じた事業者に対し、総務省が放送免許の期間を短縮するなど一定の条件を付ける方針を盛り込んだ。 ただ、事業者の自主性に配慮し、番組への「介入」にならないよう慎重に制度設計する必要性にも言