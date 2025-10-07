１２時３５分の３０年債入札結果発表に注目前回は過去１２カ月平均程度 本日財務省による３０年利付国債の入札が実施された。結果発表は１２時３５分。３０年債利回りが史上最高値を更新（債券価格が下落）する中で、需要がどこまで出ていたかが注目されている。前回９月の入札は応札倍率が3.31倍で、過去12カ月の平均とほぼ同水準であった。