為替相場の直近の動きを受けて加藤財務相が記者団に発言 為替相場はファンダメンタルズ反映しつつ安定的に推移が重要 過度な動きを注視する 金融市場でいろいろな動きが出ていると認識 市場動向についての具体的なコメントは以前から控えている 為替市場の過度な動きや無秩序な動き、しっかり見極める