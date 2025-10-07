山西省臨汾（りんふん）市出土の陶硯（元代）。（太原＝新華社配信）【新華社太原10月7日】中国山西省太原市の文廟（孔子廟）で、山西省考古研究院（山西考古博物館）が主催する「古硯（こけん）千秋・硯（すずり）文化特別展」が1日から開かれている。硯は筆、墨、紙と並ぶ「文房四宝」の一つで、中国の伝統的書道・絵画に欠かせない。古硯は石、陶、泥などを材料とし、材質が硬く、長年研磨されたことで独特の風合いを帯びて