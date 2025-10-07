静岡地裁静岡市葵区の夏祭り会場の歩行者天国で2023年8月、食事などをしていた当時2歳の男児を含む7人に車で突っ込んで殺害しようとしたとして、殺人未遂罪に問われた無職時森一輝被告（28）の裁判員裁判の初公判が7日、静岡地裁（丹羽芳徳裁判長）で開かれた。被告は「私は人を殺すつもりでやっていない」と起訴内容を一部否認し、弁護側は傷害罪が成立すると主張した。検察側は冒頭陳述で、被告には借金があり、女性トラブル