7日朝、東京・調布市を走る中央道調布インターチェンジ付近で車6台が絡む事故があり、1人が死亡し、6人がケガをしました。警視庁などによりますと、7日午前8時ごろ中央自動車道上りの調布インターチェンジ付近で、トラックや乗用車などあわせて6台が絡む玉突き事故がありました。トラックが渋滞の最後尾に突っ込んだとみられ、これまでに、トラックの運転手1人が死亡したほか、6人がケガをして、このうち3人が病院に搬送されたとい