来年、2026年用の年賀はがきが秋田市の郵便局に搬入されました。販売は今月30日に始まります。年賀はがきが搬入されたのは、県内で最も多くの郵便物を取り扱う秋田市の秋田中央郵便局です。搬入されたのは約55万枚で、このあと秋田市や男鹿市など65の郵便局に届けられます。来年の干支は午です。年賀はがきの種類は絵柄入りのものやキャラクター入りを含めて6種類が用意されています。SNSの普及などにより全国で発行される年