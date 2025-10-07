7日朝、五城目町で27歳の男性が自宅の敷地内でクマに襲われ、けがをしました。県内で今年クマによる被害を受けたのは合わせて25人となりました。熊谷奈都子記者「この道の奥の住宅でクマによる人身被害がありました。周辺では警察や猟友会などが警戒を続けています」現場は五城目町大川谷地中にある住宅の敷地内です。五城目警察署の調べによりますと、7日午前8時すぎ「クマに尻をかまれた」とこの家に住む27歳の男性から警察に通