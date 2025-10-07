【「魔法使いの嫁」全巻無料キャンペーン 概要】 開催期間：10月7日0時～23時59分 【拡大画像へ】 LINE Digital Frontierは、電子書籍販売サービス「ebookjapan」において10月7日限定で「魔法使いの嫁」の全巻無料キャンペーンを開催する。 ebookjapanでは、WEBマンガサイト「コミックグロウル」で連載しているヤマザキコレ氏の異類婚幻想譚マンガ「魔法使いの嫁