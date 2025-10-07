「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午前１１時現在で、イー・ガーディアンが「売り予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でイーガーディは３日続伸。同社はＳＮＳなどの投稿監視や運用支援を手掛ける。直近の第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）決算は増収減益で着地。売り上げ拡大を目的とした投資により収益性が悪化した。足もと