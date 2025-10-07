・ステラファ大幅高、東大と次世代がん治療法の効果高める技術開発と報道 ・リンクユーＧがストップ高人気、需給相場の思惑強まるなか上値追い再開へ ・レナがＳ高カイ気配、サウジアラビア政府医療機関と臨床などで連携の基本合意書を締結 ・サムコが続急騰で新高値圏突入、次世代パワー半導体装置分野の雄でペロブスカイト太陽電池向けでも活躍期待 ・ジー・スリー急反騰、系統用蓄電所に関する事業