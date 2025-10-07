マーチャント・バンカーズが反発している。６日の取引終了後、特定卸供給事業者（アグリゲーター）のライセンスを持つエネルギーポイント（東京都渋谷区）の第三者割当増資を引き受け、持ち分法適用関連会社化すると発表しており、好材料視されている。 アグリゲーターは電力の自由化に伴い電力を調達し、需要者に供給する企業のことで、エネルギーポイントは２５年５月に