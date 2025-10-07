ナ・リーグ西地区のドジャースは6日（日本時間7日）、敵地シチズンズバンクパークでのフィリーズ戦に4－3で勝利。デーブ・ロバーツ監督が最終回3点リードで佐々木朗希投手を送らず、ブレイク・トライネン投手を起用。瞬く間に連打を浴びてサヨナラ負けの窮地に追い込まれたが、マックス・マンシー内野手とムーキー・ベッツ内野手が値千金の好守を見せた。絶体