7日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数673、値下がり銘柄数680と、売り買いが拮抗した。 個別ではＡＮＡＰホールディングスがストップ高。ケア２１は一時ストップ高と値を飛ばした。ダイセキ環境ソリューション、シンクレイヤ、テクノ菱和、ＫＧ情報、アーバネットコーポレーションなど31銘柄は年初来高値を更新。太洋テクノレックス、岡本硝子、プラコー、フィット