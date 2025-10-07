北海道江差町の住宅街でクマ１頭が目撃されました。クマは住宅の車庫へ入ったあと、窓を突き破り逃げていったということです。（田村カメラマン）「ガラスが割れていますね」クマが目撃されたのは江差町本町の路上です。１０月６日午後６時半ごろ、クマ１頭を目撃した男性が警察に通報しました。その後、警察官が現場付近をパトロールしていたところ、住宅の車庫に入っていく体長およそ１メートルのクマを目撃しました